Cori antisemiti dalla Curva Nord nel derby di Roma: attesa per oggi la decisione del Giudice Sportivo

È attesa per oggi la divulgazione delle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A in merito ai cori antisemiti nati nella Curva Nord, casa del cuore del tifo della Lazio, in occasione del derby della Capitale contro la Roma. A riportate la notizia è il Corriere dello Sport.