Cosa serve per passare il turno? Sarri: "Una grande gara. Higuain e Pjanic stanno bene"

"Cosa ci vuole per passare questo turno? Occorre una grande prestazione, è evidente. E' una squadra che s'è evoluta molto durante la stagione a livello difensivo. Hanno giocatori tecnici e bravi nelle accelerazioni per le ripartenze, è da giocare con lucidità pazienza e calma". Parole e pensieri di Maurizio Sarri, allenatore della Juventus che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Olympique Lione, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. "Higuain e Pjanic sono in crescita - prosegue -, il Pipita dopo un periodo difficile ha messo dentro un po' di minuti. E Pjanic dopo un periodo di stanchezza fisica e mentale negli ultimi tempi l'ho rivisto efficiente".

