Crisi Udinese, Ekkelenkamp: "Nessuno di noi si aspettava questa situazione..."

Jurgen Ekkelenkamp è intervenuto nel corso della trasmissione "Udinese Tonight" commentando il momento delicato dei bianconeri, a partire dal pesante ko contro il Lecce. Ecco le sue parole:

"Non so cosa sia successo ieri, non è stata per niente una buona partita. Abbiamo fatto tutti degli errori, anche io ho sbagliato. Oggi in allenamento c'è stato molto silenzio; il mister oggi ci ha detto che è stata una brutta sconfitta. Abbiamo rivisto la partita oggi... In casi come questi non c'entrano gli infortuni; che ci siano infortunati o meno, non si doveva fare una prestazione così".

A inizio stagione si parlava di Europa...

"Nessuno di noi si aspettava questa situazione. Non credo parlare di Europa sia stato azzardato, dopo il decimo posto dell'anno scorso eravamo convinti di poter partire con questo obiettivo. Non dobbiamo avere paura però, perché avere paura non fa bene. A livello personale sono partito bene, ma se avessimo avuto almeno dieci punti sarebbe stato meglio".

Cosa è successo all'intervallo

"Nello spogliatoio abbiamo parlato tutti e molto. Il primo tempo è andato male, ma volevamo combattere. Dopo due minuti dall'inizio del secondo tempo siamo ricaduti in altri errori, è stato come se la nostra testa non riuscisse a entrare in partita".