Udinese, Zanetti senza metà squadra: si può però lavorare sul tandem Zaniolo-Davis

Sosta per le nazionali che come sempre in casa Udinese si rivela essere un momento particolare. Sono anche questa volta tanti i giocatori partiti per gli impegni internazionali nonostante le difficoltà riscontrate dalla squadra in questa stagione di Serie A. Mister Paolo Zanetti si ritrova a lavorare senza ben 12 giocatori, che sarebbero stati 13 senza il rientro anticipato di Zaniolo. Il tecnico quindi parallelamente sta lavorando per conoscere meglio la propria rosa dopo l'arrivo in fretta e furia di due settimane fa, ma il processo conoscitivo è inevitabilmente rallentato fortemente da queste circostanze.

Se da un lato quindi il gruppo è decisamente monco, almeno Zanetti può lavorare sulla propria coppia d'attacco, considerata la chiave per tentare l'inversione di una rotta che attualmente punta dritta verso la Serie B. Zaniolo doveva essere con l'Italia, ma un problema familiare lo ha spinto verso il rientro a Udine (su sua richiesta) nonostante il forte desiderio di vestire nuovamente l'azzurro. Lui e Davis quindi in questi giorni possono allenarsi per provare a recuperare un po' di smalto perso dopo i diversi infortuni.

Dall'altro lato invece il tecnico saluta praticamente tutta la difesa. Abankwah, Palma e Solet infatti sono stati convocati e solo per il primo non si tratta di una novità. Palma è alla sua prima chiamata in azzurro, con l'Italia che sembra averla definitivamente spuntata sulla Germania, mentre Solet ha accettato la chiamata della Costa d'Avorio, anche se un intoppo burocratico ha reso meno utile del previsto il suo viaggio. L'ex Salisburgo infatti non ha potuto giocare contro il Gambia per un intoppo burocratico interno alla FIFA e probabilmente dovrà saltare anche la seconda gara, diventando disponibile a tutti gli effetti per il ct Renard solo dalla prossima sosta. Infine Bertola è rimasto a Udine ma si è dovuto fermare per infortunio, mentre c'è attesa per poter riavere a disposizione Alaba dopo il problema al polpaccio.

Non è andata molto meglio in mediana, dove, tra i giocatori più utilizzati, sono rimasti a Udine i soli Piotrowski ed Ekkelenkamp. Kamara, Karlstrom, Miller e Vojvoda infatti sono impegnati con Costa d'Avorio, Svezia, Scozia e Kosovo. Il lavoro da fare per mister Zanetti è tanto, come dimostrato dall'ennesima sconfitta in campionato maturata stavolta contro il Venezia, e la sosta è d'aiuto solo in parte, ma l'allenatore dovrà riuscire a fare di necessità virtù.