Il pareggio di Bologna (contro una formazione che era reduce da 4 vittorie consecutive) ha ridato fiducia e speranza ad una squadra in grossa difficoltà. E invece al Dall’Ara si è vista un’altra Udinese, capace di strappare un punto pesante in chiave salvezza. Merito anche delle soluzioni anche emergenziali trovate da Paolo Zanetti.

Ancora Zaniolo-Ekkelenkamp coppia d’attacco

La prima è stata la coppia Zaniolo-Ekkelenkamp, una necessità nata dall’ennesimo infortunio di un centravanti forte ma spesso ai box come Davis. I due si sono alternati nel ruolo di falso nueve non dando riferimenti alla difesa del Bologna e proprio Zaniolo ha pescato alla fine una rete pesantissima, che permette ora all’Udinese di guardare con un pizzico di ottimismo in più alla gara interna di domani alle 12:30 contro la Fiorentina. Un vero e proprio scontro salvezza vista anche la classifica dei viola. Un’altra mossa che ha dato i frutti sperati è stato anche quella di avanzare Abankwah nel ruolo di esterno a tutta fascia. Ottima alla fine la sua prestazione come del resto anche quella di Lovric, finito ai margini del progetto tecnico con Runjaic. Lo sloveno è stato rilanciato nella posizione di mezzala e trequartista e ha dimostrato di poter essere molto utile alla squadra in una gara che era molto delicata. Tornando a Davis la ricaduta che ha subito con ogni probabilità lo terra fuori per un po’ e così ecco che Zaniolo (tra l’altro ex di turno) ed Ellenkamp continueranno ad essere i protagonisti dell’attacco bianconero.