L’Udinese mette un primo mattoncino positivo nella gestione Paolo Zanetti, mettendo a referto un’ottima prova corale contro il Bologna e dando la sensazione di essere ancora squadra viva dopo diverse prestazioni completamente a vuoto. Sembra essere quindi riuscito a toccare le corde giuste il tecnico durante questa sosta per le nazionali e nei giorni in cui ha potuto lavorare con il gruppo al completo. Ne nasce così un 1-1 che smuove la classifica dei bianconeri fino a un certo punto, ma i friulani portano a casa soprattutto una prestazione che può ridare un po’ di slancio tra le difficoltà.

Zanetti cambia alcuni elementi con l'assenza di Davis

Il tecnico deve rinunciare a Davis, che ha avuto un nuovo infortunio muscolare e non si sa quando potrà rientrare. Con anche Gueye fuori (almeno fino a gennaio), le scelte per il ruolo di numero 9 diventano così poche ed è una problematica con cui l’Udinese dovrà convivere per un po’. Zanetti decide quindi di optare per Zaniolo falso nove, con il ritorno di Lovric a centrocampo, lasciando così in panchina Chakvetadze e Unai Gomez, che fino ad ora hanno convinto poco.

E’ stata quindi anche la gara delle scelte importanti da parte dell’allenatore, che sulla fascia destra decide di schierare Abankwah per contenere Cambiaghi, lasciando in panchina Vojvoda, che ha mostrato di non avere abbastanza gamba per contenere avversari rapidi. In difesa quindi al centro va Kabasele, con Palma a destra e Solet a sinistra. L’Udinese convince dal punto di vista dell’atteggiamento e con le novità volute da Zanetti inizialmente disorienta anche il Bologna, rendendosi pericolosa. I felsinei riescono nel finale ad alzare un po’ i giri del motore, trovando il gol con Zortea sull’unica azione pericolosa della prima frazione.

L'Udinese porta a casa un ottimo punto, da cui ripartire

La buona notizia arriva dall’approccio anche avuto dai friulani nella ripresa, restano sul pezzo e trovano il pareggio con Zaniolo, che si lascia andare nei festeggiamenti abbracciando Zanetti dopo il problema personale avuto nei giorni scorsi e che lo ha costretto a lasciare il ritiro della nazionale con largo anticipo. Nel finale qualche folata da entrambe le squadre, con la coppia Ekkelenkamp-Bayo che avrebbe anche una chance importante per trovare un colpaccio, finisce in pareggio e per i segnali dati va bene così, ora per l’Udinese ci sarà il compito più difficile, ovvero riconfermarsi nel tempo per risalire la china.