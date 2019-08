Da cedibile a chioccia di Bennacer: il Milan potrebbe tenere Biglia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due settimane fa, Lucas Biglia era stato inserito dal Milan come contropartita per arrivare a Jordan Veretout. Oggi, invece, il regista argentino sembra più che mai destinato a restare in maglia rossonera. In un centrocampo giovane, l'esperienza dell'ex giocatore di Lazio e Anderlecht può essere fondamentale. Biglia può essere la chioccia ideale per Bennacer: per questo motivo, nonostante l'interesse concreto del Genoa, il Milan non è più così certo di voler cedere il centrocampista. Lo riporta Tuttosport.