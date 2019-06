Fonte: ha collaborato Alessandro Rimi

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nicolò Barella e l'Inter, la strada sembra segnata. Un percorso tracciato, le parti sono in trattativa da tempo e il Cagliari sta già studiando le contropartite. Eder ha già detto sì, è pronto ad abbassarsi l'ingaggio di ritorno dalla Cina. Lunedì dovrebbe essere il giorno della fumata bianca, Nell’affare è in ballo anche il nome di Dalbert: il terzino sinistro è in uscita dalla formazione nerazzurra e sarebbe il nome giusto per sbloccare la trattativa. Arriverebbe in Sardegna in prestito insieme a Federico Dimarco, il Cagliari pressa anche per Alessandro Bastoni ma Antonio Conte vorrebbe tenerlo in rosa. L'ultimo nome è quello di Lorenzo Gavioli, centrocampista classe 2000 che potrebbe anche cambiare maglia a titolo definitivo.