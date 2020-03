Da Rangnick a Emenalo, da Mitchell ai nomi per la panchina. Tre strade per il futuro del Milan

Due marzo duemilaventi. Il Milan del futuro prende forma: la rottura con Zvonimir Boban, quella che prenderà presto piede anche con Paolo Maldini. Ivan Gazidis e Hendriks Almstadt stanno muovendo le pedine per il club che verrà con le indicazioni del fondo Elliott che ha consegnato ai due le chiavi della società. Al momento le strade al vaglio sono tre. Quella di Ralf Rangnick è una figura talmente polivalente, tecnico, manager, scout, da aprire più piste e strade davanti. Però, per adesso, le vie sono tre, senza escluderne ovviamente ulteriori con i prossimi mesi di studio del progetto davanti.

IPOTESI 1 - Ralf Rangnick direttore sportivo, allenatore scelto da Rangnick

I contatti con l'head director del progetto Red Bull sono costanti. Rangnick è il visionario che ha costruito le fortune dei bibitari nel mondo del calcio e la sua idea di pallone, giovani, prospetti e futuro, intriga CEO e braccio destro. Piace anche come head director di tutto il progetto, a quel punto Rangnick sceglierebbe un allenatore di concerto con la sua filosofia: Marco Rose, Adi Hutter, Jesse Marsch sarebbero i tre nomi più probabili.

IPOTESI 2 - Ralf Rangnick allenatore all'inglese, Paul Mitchell chief scout

Da non escludere come ipotesi. Rangnick in panchina ma anche come uomo mercato, manager all'inglese che dà le sue indicazioni su acquisti e cessioni come fatto a Salisburgo e Lipsia nei primi anni. Avrebbe bisogno però di un chief scout forte: potrebbe portarsi dietro dal progetto Red Bull l'inglese Paul Mitchell, l'uomo che ha lanciato Alli e Sané.

IPOTESI 3 - Allenatore scelto da Almstadt e Gazidis, Michael Emenalo direttore sportivo

Niente Ralf Rangnick ma un direttore sportivo scout e con esperienza internazionale come Michael Emenalo, nel recente passato uomo di Chelsea e Monaco. Ci sarebbe stato un incontro recente, peraltro, dunque è un'ipotesi molto forte. In panchina però potrebbe arrivare una delle ipotesi di cui sopra, idee tecniche gradite a Gazidis e Almstadt.