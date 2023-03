Dal Covid agli infortuni, Osimhen: "Me ne sono capitate un po', ma il Napoli mi ha supportato"

Intervistato dal Corriere della Sera, Victor Osimhen ha parlato anche delle tante difficoltà che ha dovuto affrontate nel suo primo periodo al Napoli fra Covid, polemiche e infortuni vari: "Effettivamente me ne sono capitate un po’, ma non mi sono curato troppo delle persone e di quello che hanno detto anche prima che arrivassi. Forse ogni cosa negativa è servita come stimolo in più. Sono credente e Dio mi ha messo alla prova. Nei momenti di difficoltà, il club mi ha sempre supportato. Oggi sono felice ma non soddisfatto. Si può fare di più. Per Napoli e la sua gente", le dichiarazioni del bomber nigeriano.