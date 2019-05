© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuove voci dall'Inghilterra che interessano il mercato in uscita della Juventus. Secondo quanto riferito dal Daily Mail, il Manchester United è pronto a iniziare la propria campagna acquisti con Paulo Dybala. 100 milioni di euro di proposta per acquistare l'attaccante bianconero che dopo una stagione in chiaro scuro è pronto a una nuova avventura lontano dall'Allianz Stadium.