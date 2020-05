Dalla Francia: Rabiot tornerà a Torino domani, dopo un periodo in Costa Azzurra

In Italia si parla di uno scontro dovuto al taglio stipendi, mentre in Francia il rientro di Adrien Rabiot in Italia, con la Juve che lo ha convocato per la ripresa degli allenamenti, sembra molto vicino. Secondo le informazioni di L'Équipe , Rabiot è atteso domani dalla Juventus (mercoledì): nel frattempo l'ex PSG sta continuando a mantenersi in forma nella sua casa sulla Costa Azzurra.