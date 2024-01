Danilo: "La determinazione è la nostra forza. Andiamo avanti insieme Juventus"

La Juventus continua a vincere e a tenere il passo dell'Inter capolista. La squadra di Massimiliano Allegri ha schiantato il Sassuolo, vincendo 3-0 la partita contro i neroverdi, valida per la 20^ giornata di Serie A. A segno Vlahovic per due volte e Chiesa nel finale. I bianconeri adesso potranno superare momentaneamente i nerazzurri, impegnati in Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.

Danilo, difensore e capitano della Vecchia Signora, ha esultato dopo il match condividendo la sua gioia sui social. Sul suo profilo Instagram ha infatti postato una foto mentre esulta insieme a Vlahovic a un gol del serbo e un'altra mentre ringrazia i tifosi, commentando così: "La determinazione è la nostra forza. Andiamo avanti insieme Juventus". Di seguito il contenuto originale: