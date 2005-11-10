Ufficiale Danilo lascia i Rangers e va in prestito al Botafogo: la nota del club scozzese

Danilo lascia i Rangers e passa al Botafogo in prestito: obbligo di riscatto legato alle presenze per l’attaccante brasiliano frenato dagli infortuni.

Danilo lascia i Rangers e torna in Brasile per iniziare una nuova avventura con il Botafogo. L’attaccante si trasferisce al club di Rio de Janeiro con la formula del prestito fino al termine della stagione.

La formula dell’operazione

L’accordo prevede un obbligo di acquisto condizionato al numero di presenze collezionate dal giocatore. Il rendimento di Danilo nei prossimi mesi sarà decisivo per trasformare il trasferimento temporaneo in una permanenza definitiva. Arrivato ai Rangers nel 2023, Danilo non è riuscito a esprimere pienamente il proprio potenziale anche a causa dei problemi fisici. Gli stop hanno limitato la continuità dell’attaccante e ne hanno condizionato il percorso in Scozia, nonostante prestazioni positive e un contributo nelle rotazioni offensive.

Con la maglia dei Rangers, il brasiliano ha totalizzato 76 presenze e realizzato 16 gol. Numeri che raccontano un’esperienza fatta di momenti incoraggianti, ma anche di lunghe assenze che gli hanno impedito di conquistare stabilmente un ruolo centrale nella squadra.