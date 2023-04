De Laurentiis: "Caro biglietti Champions? Il Milan incasserà 10 milioni, il Napoli al massimo 5"

Nel corso del suo intervento a TMW dal CONI, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato anche della questione biglietti in vista della sfida Champions contro il Milan: "Credo che il Milan, quando andremo su, incasserà oltre 10 milioni di euro. Noi forse arriveremo a 5. Il Milan i biglietti più alti li ha messi al massimo a 800, noi massimo a 340 per la Posillipo e a 500 per la tribuna autorità. Se lei compra una Mercedes, una Porsche o una Fiat a Napoli, la paga meno che a Milano? Se compra un quotidiano o un pacchetto di sigarette le paga di meno? Non credo. Il fatto tipico degli italiani di piangersi addosso dovremmo metterlo da parte, ho sempre considerato l'Italia un plus e Napoli un superplus, non a caso uno diventa frequentatore di Capri, di Ischia... Dove devo andare, alle Maldive? Dopo un po' che noia. Noi abbiamo un'Italia da visitare, Campania, Puglia, Sicilia, Marche, Toscana...".