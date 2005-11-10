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La Roma vola al debutto sulle ali del duo Dybala-Malen. Oggi arriva Oosterwolde

La Roma vola al debutto sulle ali del duo Dybala-Malen. Oggi arriva Oosterwolde TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Marco Campanella
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Marco Campanella
Oggi alle 07:00Serie A

Dove eravamo rimasti? Più che Roma-Fiorentina, sembrava il proseguimento di Hellas Verona-Roma dello scorso 24 maggio. Un po’ per le facce in campo (oltre all’esordiente Lulli, tra i nuovi acquisti si è visto dal primo minuto soltanto Rodrigo Mora), un po’ per la prestazione offerta: una Roma straripante, capace di imporsi con un netto 4-0. Infine, il copione è sempre lo stesso: Dybala inventa, Malen rifinisce. Il duo di Gian Piero Gasperini si è diviso equamente la scena, con tre assist per la Joya e tre gol per l’olandese. Nel finale, c’è spazio anche per la gioia di Pisilli, che sigilla la festa giallorossa.

Roma, che partenza: Dybala e Malen ancora decisivi

Quando Malen incontra le squadre toscane, lo spettacolo è assicurato: per l’olandese è la seconda tripletta in Italia, dopo quella realizzata lo scorso 10 aprile contro il Pisa. Per i capitolini, invece, si tratta del secondo 4-0 rifilato alla Fiorentina.  A gara in corso, Gian Piero Gasperini ha avuto modo anche far esordire con la Lupa sopra al petto Castro e Koulierakis. Rimandato, invece, quello del malconcio Molina, costretto a dare forfait poco prima del fischio d’inizio.
Sulla prestazione della squadra, Gian Piero Gasperini ha commentato: “La partenza di oggi è molto positivo. Sono molto contento: questo è un gruppo straordinario”.

Roma, oggi alle 11:35 arriva Oosterwolde a Ciampino

Tra i tanti attaccati alla televisione ci sarà stato sicuramente anche Jayden Oosterwolde. Il nuovo acquisto avrà avuto modo di osservare i suoi prossimi compagni dalla sua stanza di Amsterdam: nel pomeriggio di ieri, infatti, ha salutato Istanbul e il Fenerbahce per fare momentaneamente ritorno in patria. Oggi è alle 11:35 è previsto il suo arrivo a Roma, dove troverà ad attenderlo tanti tifosi romanisti pronti a dargli il benvenuto.
Per vederlo in campo, invece, Gasperini dovrà aspettare: Oosterwolde è alle prese con un problema muscolare che lo terrà ai box ancora per qualche settimana.

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