De Laurentiis pubblica un messaggio di Koulibaly: "Complimenti, Scudetto che aveva predetto da molto"

Tramite il proprio profilo Twitter, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis pubblica un messaggio di congratulazioni recapitatogli da un grande ex azzurro come Kalidou Koulibaly: "Ricevo da Kalidou e condivido con voi: Auguri Presidente per il suo lavoro. Questo scudetto lo aveva predetto da molto tempo. E ora è arrivato. Le auguro tanti altri titoli. Grazie di avermi dato la possibilità di giocare per questa maglia e questa città. Forza Napoli Sempre", il tweet del patron dei campani.