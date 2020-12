De Roon e l'interessamento del Barcellona: "Non commento, sono felice a Bergamo"

L’interessamento del Barcellona non sembra distrarre Marten De Roon. Il centrocampista olandese dell’Atalanta, alla vigilia della gara di Champions contro l’Ajax, ha così risposto in conferenza stampa: "Non ho nessun commento da fare, sono concentrato sull'Atalanta. Sto bene qui, la famiglia è felice. Non ho pensato alle voci".

