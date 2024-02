Delio Rossi gioca Atalanta-Lazio: "Non sarò uno spareggio Champions"

vedi letture

Il doppio ex Delio Rossi ha presentato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport la sfida fra Atalanta e Lazio: "L’Atalanta sta decisamente bene e mi sembra attraversi uno di quei momenti in cui è davvero complicato tenerle testa. Però la Lazio ha le armi per riuscirci, anche se quest'anno procede tra alti e bassi. I duelli che peseranno di più? Tutti. Perché l’Atalanta è una squadra che accetta sempre l’uno contro uno. Pertanto qualsiasi duello può essere determinante, nel bene e nel male.

Spareggio Champions? No, manca ancora tanto e sono molte le squadre che ambiscono al quarto posto. La differenza la faranno le coppe. Non tutte hanno un organico attrezzato per reggere il doppio impegno".