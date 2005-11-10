Delio Rossi sorpreso: "Dall'evoluzione della Lazio. Gattuso ha il sacro fuoco, è l'uomo giusto"

Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex allenatore di Lecce e Atalanta - tra le altre - Delio Rossi ha parlato anche di un'altra sua squadra del passato che oggi corre forte in campionato e a pari punti con l'Inter campione d'Italia. Si tratta della Lazio di Gennaro Gattuso: "Sono sorpreso per l'evoluzione, per il modo in cui ci sono arrivati. Vivo vicino al centro sportivo della Lazio e all'inizio c'era tanto scetticismo sull'allenatore. Ma conosco Gattuso, l'ho riportato io in Italia (dai Rangers alla Salernitana, ndr) prima del suo approdo al Milan, e ho detto da subito che sarebbe stato l'uomo giusto, nel posto giusto e al momento giusto".

Ha spiegato in seguito: "Serviva uno coraggioso, in grado di accettare una grande sfida e lui in queste cose si esalta. Sta andando anche oltre le più rosee aspettative, sono davvero felice per Rino". Proprio sul timoniere biancoceleste si è soffermato Delio Rossi per aggiungere: "Non è glamour, non buca gli schermi, non è uno che pronuncia frasi a effetto. È semplicemente umile. Lui è partito dalla Calabria per iniziare questa fortunata e incredibile carriera che lo ha portato a vincere tutto da calciatore. Uno che è andato ad allenare a Creta o a Sion significa che ha il sacro fuoco dentro. Lui cerca sfide particolari e sono contento perché sta dimostrando di avere idee moderne, la sua Lazio vince ma gioca anche bene".

Infine, un commento sul cammino lento della Fiorentina: "Sinceramente no. Però voglio dire una cosa: siamo ancora alla settima giornata di campionato. In Italia, non essendoci grande disponibilità economica per scegliere i migliori calciatori, molte squadre hanno preso rinforzi a campionato iniziato. Ciò che ora è bianco può diventare nero tra due-tre partite e viceversa. La Fiorentina ha tutto per scalare la classifica e disputare un campionato diverso rispetto a quello dell'anno passato".