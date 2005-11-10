Delio Rossi si sbilancia: "Per la Lazio posto in Europa assicurato. Chissà che non sia Champions"
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Simone Lorini
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Oggi alle 12:03Serie A
autore Simone Lorini
03.11.2026 12:03Serie A
L'ex allenatore parla così del momento superlativo della squadra di Gattuso, prima in classifica
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Delio Rossi, ospite del Corriere della Sera Roma, parla così della Lazio e del suo rendimento superlativo: "La squadra sta andando oltre ogni più rosea aspettativa — spiega Delio Rossi, che ha allenato i biancocelesti dal 2005 al 2009, portandoli in Champions nel 2007 —. Per gioco, momento, capacità di affrontare le difficoltà in campo e anche considerando quelli che per ora sono i limiti delle altre, direi che la Lazio ha buone possibilità di arrivare intorno a quota 70.
Non è detto che riesca a qualificarsi per la Champions, ma un posto in Europa secondo me lo conquisterà sicuramente. A inizio stagione pensavo che la squadra sarebbe arrivata fra il sesto e l’ottavo posto, ora può ambire a posizioni più nobili".
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