Destro al bacio di Scamacca e gara riaperta: è 2-1 tra Cagliari e Atalanta al 40'
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Torna in partita l'Atalanta al 40' grazie al ritorno al gol di Gianluca Scamacca dopo un mese e 20 giorni dall'ultima volta. Bel fraseggio tra il centravanti e De Ketelaere, con il primo che riceve da posizione defilata e lascia partire un destro a giro al bacio che si infila sul palo lontano della porta difesa da Caprile.
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