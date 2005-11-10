Dimarco, rinnovi o no? Intanto l'Inter ha già fatto osservare Nagida del Rennes

Ieri è subentrato nel finale di partita durante quella che poi sarebbe stata una rimonta vittoriosa sul filo di lana, ma in ballo in questo momento per Federico Dimarco c'è più che 'solo' una presenza da titolare o meno, c'è anche il futuro a tinte nerazzurre, che passerà eventualmente dalla firma sul rinnovo con l'Inter.

La richiesta di Dimarco all'Inter

Dimarco rinnova o no? La domanda è lecita, d'altronde il contratto dell'esterno classe 1997 con l'Inter scade tra poco meno di due anni, il 30 giugno del 2028, e ancora i colloqui tra l'entourage del giocatore e la società non stanno portando all'attesa fumata bianca. Come vi raccontavamo, infatti, permane una certa distanza tra la richiesta del giocatore (che vorrebbe veder adeguato il suo contratto alla pari di Barella e Bastoni, a 6 milioni di euro più bonus) e la proposta del club. Ci saranno nuovi contatti prossimamente, ma non c'è solo una strada.

Gli occhi dei nerazzurri su Nagida

Per non farsi trovare eventualmente impreparata, infatti, l'Inter sta guardando con attenzione anche al mercato. E ha osservato già più di una volta le prestazioni di Mahamadou Nagida (21 anni), esterno mancino classe 2005 che giovedì scorso ha fatto impazzire la Juventus nella sfida di Europa League. I francesi non vorrebbero cederlo adesso e sparano alto: eventualmente si tratterebbe di una pista da seguire più per l'estate che non a gennaio, ma testimonia l'attenzione della società a scenari alternativi rispetto all'andare avanti con Dimarco. I nerazzurri, peraltro, non sono neanche da soli: su Nagida ha acceso i fari di mercato anche la stessa Juventus, abbagliata dalla prestazione del giocatore allo Stadium. Sentite quell'aria di Derby d'Italia sul mercato?