Tre piste per la fascia sinistra della Juve: oltre a Raum si valutano Mitchell e Nagida

Tanti i nomi in fase di valutazione da parte della Juventus in vista del prossimo mercato: non è una novità quello di David Raum, esterno del Lipsia, per la fascia sinistra, ma ci sono anche altri due profili al vaglio. Tyrick Mitchell del Crystal Palace e Mahamadou Nagida del Rennes. Mitchell, in scadenza col club inglese, rappresenterebbe una golosa opportunità dalla platea dei parametri zero, sottolinea Tuttosport.

Possibile che venga anticipato un investimento per un talento emergente

Discorso diverso per Nagida, profilo di assoluto valore soprattutto in prospettiva. Il laterale del Rennes, classe 2005, risponde infatti ad una logica di investimento sul futuro: un profilo giovane, da seguire con attenzione per capire margini di crescita e potenziale inserimento nel progetto bianconero. Tre piste, dunque, con caratteristiche e orizzonti differenti. L'obiettivo di Carnevali è conciliare esigenze immediate e sostenibilità economica, senza trascurare la possibilità di anticipare la concorrenza sui talenti emergenti. Come, appunto, nel caso di Nagida: stessi agenti di Thuram e Boga, la sua valutazione rischia di schizzare alle stelle se la Juve non dovesse affondare il colpo.