Domani Lecce-Juventus, i convocati di Spalletti: Sarr ce la fa, 8 assenti
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Luciano Spalletti potrà contare anche su Pape Matar Sarr. Il centrocampista senegalese, dopo che gli esami hanno escluso lesioni, rientra infatti tra i 20 convocati dal tecnico bianconero per la partita di domani al Via del Mare tra Juventus e Lecce.
Out Nico Gonzalez, Zeki Celik, Francisco Conceicao, Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram, Manuel Locatelli e Kamil Grabara.
La lista di Spalletti
Portieri: Pinsoglio, Vicario, Neto.
Difensori: Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Rugani, Lucumi, Cabal.
Centrocampisti: Koopmeiners, Douglas Luiz, Alajbegovic, McKennie, Sarr.
Attaccanti: Kolo Muani, Zhegrova, Boga, Woltemade.
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