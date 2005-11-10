Juventus, Sarr: "Partita molto importante, a Lecce brutto secondo tempo ma..."
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Marco Pieracci
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Oggi alle 20:16Serie A
autore Marco Pieracci
28.10.2026 20:16Serie A
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Pape Matar Sarr, centrocampista della Juventus, è stato intervistato da DAZN prima della sfida contro il Genoa: “La gara di oggi è molto importante, per prendere tre punti e risalire in classifica. Ci siamo preparati bene per farlo. Contro il Lecce abbiamo giocato diversamente tra primo e secondo tempo, la ripresa è stata molto peggiore però abbiamo difeso bene e alla fine l'importante era portare a casa i tre punti".
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