Juventus, Sarr: "Partita molto importante, a Lecce brutto secondo tempo ma..."

Pape Matar Sarr, centrocampista della Juventus, è stato intervistato da DAZN prima della sfida contro il Genoa: “La gara di oggi è molto importante, per prendere tre punti e risalire in classifica. Ci siamo preparati bene per farlo. Contro il Lecce abbiamo giocato diversamente tra primo e secondo tempo, la ripresa è stata molto peggiore però abbiamo difeso bene e alla fine l'importante era portare a casa i tre punti".