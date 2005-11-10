Pape Matar Sarr è già finito nel mirino di Luciano Spalletti? Il centrocampista senegalese ha iniziato la nuova avventura mostrando qualità fisiche e dinamismo, caratteristiche che gli hanno permesso di entrare nelle rotazioni della squadra bianconera, ma senza diventare un titolare fisso. In tutte le competizioni ha raccolto dieci presenze per 620 minuti giocati, senza ancora trovare la via del gol né servire assist.

Inserimento

L'inizio della sua esperienza a Torino è caratterizzato da un impiego crescente, con maggiori opportunità anche a causa di alcuni problemi fisici accusati dai centrocampisti della Juventus. Mettendosi in evidenza soprattutto in Europa League, dove ha disputato tre partite da titolare. Particolarmente positiva la prestazione contro il Celta Vigo, nella quale ha contribuito alla vittoria bianconera per 2-1 con una prova di sostanza. È arrivato dal Tottenham con la formula del prestito e un obbligo di riscatto legato a determinate condizioni, ma senza convincere del tutto il tecnico bianconero. Almeno per ora.

La presentazione

"La mia prima impressione della Juventus è quella di un grande club, con grandi nomi che sono passati qui come Zidane, Pogba e Platini. Per descrivere il mio stile di gioco posso dire che sono un giocatore box-to-box. Mi piace anche segnare e aiutare la squadra a giocare bene e a difendere. Il mio obiettivo è entrare nelle dinamiche della squadra, perché la Juve è un grande club. Sono molto contento di iniziare questa avventura e cercheremo di vincere più partite possibili. Come modello tra gli ex giocatori bianconeri penso a Paul Pogba".

Presenze: 10

Minuti giocati: 620

Gol: 0

Assist: 0