Juventus, escluse lesioni per Sarr. Ma il centrocampista resta in dubbio per Lecce

Juventus, escluse lesioni per Sarr. Ma il centrocampista resta in dubbio per LecceTMW
Buone notizie solo a metà per la Juventus sul fronte Pape Sarr. Il centrocampista senegalese nella giornata di ieri si è sottoposto ad alcuni controlli al JMedical dopo il problema accusato nelle ultime ore. Gli esami hanno escluso la presenza di lesioni, evitando quindi uno stop più lungo.
Sarr resta in dubbio
La situazione, però, resta da monitorare in vista della partita di domani con il Lecce, alle 18 al Via del Mare. Sarr non è ancora certo di poter essere a disposizione e le sue condizioni saranno valutate fino alle ore che precederanno il match. L’assenza di lesioni rappresenta naturalmente un segnale positivo, ma lo staff bianconero non intende correre rischi inutili.
Al momento la sua presenza resta in forte dubbio. Molto dipenderà dalle sensazioni del giocatore e dalla risposta nelle prossime ore.