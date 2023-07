Doppia gioia Fiorentina: sarà Conference League ed è in arrivo Infantino

La Fiorentina ha incassato una doppia buona notizia nella giornata di ieri: la certezza che anche la stagione 2023/24 avrà la squadra in maglia viola impegnata in una campagna europea, di nuovo in Conference League, ed inoltre si è avvicinato un nuovo acquisto estivo, l'italo-argentino Gianni Infantino, classe 2003 con passaporto comunitario che arriverà dal Rosario Central.

Sarà ancora Conference League

Procediamo con ordine, cominciando dalla Conference: ieri è arrivata la tanto attesa decisione dell'UEFA già anticipata giorni fa da un'intervista di mister Italiano e ha portato con sé la squalifica della Juventus (alla quale è stata comminata pure una pesante multa) e l'accoglimento della Fiorentina come ripescata. I gigliati avranno così l'occasione per vendicare la scorsa edizione, persa amaramente in finale contro il West Ham.

Ecco Gino Infantino: tutti i dettagli

E poi il colpo di mercato, già chiuso e mancante soltanto di visite mediche e firma. Per il poliedrico Infantino (nell'immagine di copertina), soltanto omonimo e senza nessuna parentela con il presidente della FIFA, un investimento da 4 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita destinata agli argentini e a lui cinque anni di contratto, per un contratto che (con opzione o senza) avrà come scadenza il 30 giugno 2028. A inizio della prossima settimana è atteso il suo arrivo a Firenze per rendere ufficiale il trasferimento.