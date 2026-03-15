Douvikas entra e la pareggia: male Svilar, il Como riprende la Roma 1-1
TUTTO mercato WEB
Il Como la pareggia al minuto 59, il Sinigaglia esplode. Taglio in profondità di Douvikas, premiato da Valle, Hermoso e Mancini restano troppo piatti e il greco si presenta a tu per tu con Svilar: portiere giallorosso colpevole di un intervento discutibile e palla che sfila sul primo palo per l'1-1.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Inter furiosa. E’ uno scudetto avvelenato da Var e arbitri. Thuram in crisi, Chivu ha bisogno di Lautaro. Conte si gode il ritrovato De Bruyne e aspetta di decidere il futuro. Juve è Spalletti il futuro
Le più lette
1 Inter furiosa. E’ uno scudetto avvelenato da Var e arbitri. Thuram in crisi, Chivu ha bisogno di Lautaro. Conte si gode il ritrovato De Bruyne e aspetta di decidere il futuro. Juve è Spalletti il futuro
Ora in radio
Primo piano
Gasperini si sfoga per il rosso a Wesley: "Non c'è nulla. E non è la prima volta che capita al Como"
Serie A
Gasperini si sfoga per il rosso a Wesley: "Non c'è nulla. E non è la prima volta che capita al Como"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile