Dybala non è grave, Kone fuori un mese: quali partite salteranno i due giocatori della Roma

La Roma in queste ore ha avuto conferma dagli esami strumentali in merito all'entità degli infortuni di Paulo Dybala e Manu Kone, giocatori che si erano fermati nel corso della partita di Champions League poi persa contro il Real Madrid.

Per Kone, che dei due ha accusato l'infortunio più grave, si parla di lesione di primo grado ai flessori della coscia destra: la stima sui tempi di recupero parla di almeno un mese ai box, con speranze di recupero per l'ultima gara prima della sosta contro il Sassuolo. Nel caso in cui non dovesse farcela, il rientro sarebbe rimandato a dopo la pausa per le Nazionali.

Discorso diverso per Dybala, con Gasperini che ha spiegato in conferenza stampa: "Non ha nulla di particolare: è un affaticamento sul gemello del polpaccio. Speriamo di recuperarlo settimana prossima". Nessuna lesione quindi, con l'argentino che salterà certamente la gara col Genoa e che proverà a recuperare per la partita con lo Slovan Bratislava di Champions in programma martedì prossimo. Non dovesse farcela, il rientro sarebbe rimandato alla maxi sfida di campionato contro il Napoli del sabato successivo.

Le partite che salterà Manu Kone

- Roma-Genoa, sabato 17 ottobre (Serie A)

- Roma-Slovan Bratislava, martedì 20 ottobre (Champions League)

- Napoli-Roma, sabato 24 ottobre (Serie A)

- Roma-Cagliari, martedì 27 ottobre (Serie A)

- Udinese-Roma, sabato 31 ottobre (Serie A)

- Manchester United-Roma, martedì 3 novembre (Champions League)

- Roma-Sassuolo, sabato 7 novembre (Serie A) ?