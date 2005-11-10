Quella di domani sarà una notte diversa da tutte le altre per Manu Koné. Cresciuto a Villeneuve-la-Garenne, nella periferia parigina, il centrocampista della Roma affronterà per la prima volta in carriera il Paris Saint-Germain, squadra per la quale ha sempre fatto il tifo. Il francese non ha mai avuto l'opportunità di giocare al Parco dei Principi, uno stadio frequentato soltanto da spettatore. Dopo l'infortunio muscolare rimediato il 14 ottobre contro il Real Madrid, il classe 2001 ha lavorato per presentarsi nelle migliori condizioni possibili proprio all'appuntamento con i campioni d'Europa.

Koné sogna il PSG, ma non ci sono stati contatti con la Roma

Il centrocampista è felice nella Capitale, ma un'eventuale chiamata del Paris Saint-Germain - si legge sul Corriere dello Sport - potrebbe mettere in discussione la sua permanenza in giallorosso. Il club francese continua a monitorarne la crescita, senza però aver mai avviato contatti concreti con la Roma. Diverso il discorso per Inter, Atletico Madrid, Manchester United e Chelsea, società che hanno già messo nel mirino il mediano della nazionale francese.

Gasperini lavora per rendere Koné un centrocampista completo

Intanto Gian Piero Gasperini considera Koné imprescindibile per il proprio progetto tecnico. L'allenatore sta lavorando per migliorarne l'efficacia negli inserimenti, la precisione nelle conclusioni e la continuità di rendimento, oltre che per ridurre il rischio di nuovi infortuni muscolari. La sfida contro il PSG rappresenterà un importante banco di prova per il centrocampista e per una Roma che ha ormai alzato le proprie ambizioni, tanto in campionato quanto in Europa.