Il nome di Manu Koné è stato accostato più volte al Paris Saint-Germain, ma dietro all'assenza di un affondo del club parigino ci sarebbe una precisa scelta tecnica. Il centrocampista oggi alla Roma, che questa sera incrocia il PSG al 'Parco dei Principi' nella quinta giornata di Champions League, avrebbe potuto trasferirsi a Parigi già nell'estate 2024, prima di lasciare il Borussia Monchengladbach per la Capitale.

L'occasione di mercato nell'estate 2024

Secondo quanto ricostruito da L'Équipe, il profilo del francese era stato sottoposto a Luis Campos proprio in occasione della sessione estiva di mercato del 2024. All'epoca Koné rappresentava un'opportunità interessante: un centrocampista giovane, con caratteristiche da box-to-box, intenso sul piano fisico e con margini di crescita importanti. All'interno della dirigenza parigina c'era anche chi spingeva per concretizzare l'operazione. Lo stesso Campos aveva espresso apprezzamento per il giocatore, già seguito durante la sua esperienza in Germania. Il dirigente portoghese, tuttavia, aveva fatto capire ai propri interlocutori che la decisione non dipendeva esclusivamente da lui: "Non decido da solo", la risposta riportata nella ricostruzione.

Luis Enrique preferì il trio Neves-Vitinha-Ruiz

La spiegazione del mancato trasferimento porta direttamente a Luis Enrique. L'allenatore spagnolo non avrebbe dato il proprio via libera all'operazione, preferendo continuare a puntare sul centrocampo già a disposizione e, in particolare, sul trio formato da João Neves, Vitinha e Fabian Ruiz.

Una scelta tecnica che ha finito per prevalere sulle valutazioni positive di Campos. Nonostante le caratteristiche del francese fossero considerate interessanti da una parte dell'ambiente parigino, il suo innesto non venne ritenuto necessario per il progetto dell'allenatore.

Anche nella più recente finestra estiva il PSG non ha manifestato la volontà di aggiungere un altro centrocampista alla rosa, preferendo valorizzare le risorse già presenti, comprese le giovani alternative come Dro Fernández e Senny Mayulu.