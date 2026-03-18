Ecco il Bayern Monaco tritatutto dell'andata: ancora Kane e Karl, 3-0 sull'Atalanta al 57'
TUTTO mercato WEB
Raddoppia il Bayern Monaco, il 2-0 sull'Atalanta porta ancora la firma di Harry Kane. Grandioso gol del centravanti inglese, che al 55' aumenta ancora il gap tra le due squadre nell'ottavo di Champions League con una splendida azione personale a liberarsi in area di rigore, conclusa con un tiro all'incrocio.
Poco più tardi, al 57' arriva anche il 3-0 per il Bayern Monaco sull'Atalanta, con rete del classe 2008 Lennart Karl. Grande azione del tridente, con Kane che fa correre la sfera verso Luis Diaz, il quale appoggia a sua volta sull'accorrente esterno, che chiude col mancino sul palo lontano e aumenta il gap sul tabellone.
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Live TMWAtalanta, Palladino: "Abbiamo dato tutto. Orgoglioso dei miei ragazzi nonostante la sconfitta"
Atalanta, Palladino: "Il Bayern fa un altro sport. Servono riflessioni profonde su tutto il calcio italiano"
Primo piano
Gasperini sulle spiegazioni di Open Var: "Quando ti senti preso in giro devi fare la faccia da scemo..."
Serie A
Atalanta, Palladino: "Non cambierei niente, bisogna accettare la forza del Bayern con grande umiltà"
Atalanta, Palladino: "Il Bayern fa un altro sport. Servono riflessioni profonde su tutto il calcio italiano"
Serie B
Serie C
Catania, il ds Pastore: "A gennaio preso il meglio che potevamo. Viali può lavorare su più soluzioni"
Pronostici
Calcio femminile