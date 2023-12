Emery gela il Milan: "Vogliamo tenere Lenglet fino a giugno". Stasera è titolare

Fra i giocatori che interessano al Milan per rinforzare la sua difesa c'è Clement Lenglet. Il centrale dell'Aston Villa è nel mirino della società rossonera ma il suo tecnico Unai Emery, impegnato questa sera contro lo Sheffield United ha voluto blindare il suo giocatore: "Voglio tenere Lenglet all'Aston Villa anche nella seconda parte di stagione. Non vedo l'ora di vederlo contro lo Sheffield. Sono convinto che possa aiutarci".

C'era anche la Juve

Classe '95, fu già proposto valutato in estate dal club rossonero come dalla Juventus ma alla fine - il 1° settembre - si trasferì all'Aston Villa a titolo temporaneo. Un'altra avventura in prestito dopo quella al Tottenham per un calciatore di proprietà del Barcellona che ha col club azulgrana un contratto valido fino al 30 giugno 2026.

Lenglet questa sera è stato schierato dal primo minuto nella sfida di Premier League contro lo Sheffield United, anticipo della 18esima giornata di Premier League. E' la sua prima da titolare in campionato visto che fino a questo momento il centrale di difesa francese aveva trovato spazio solo in Conference League.