esclusiva Bellugi: "Inter 7,5 ma troppi in rosa. Dubito che Nainggolan accetti la panchina"

Mauro Bellugi grande ex interista, dà i voti al mercato nerazzurro: "E' da sette e mezzo - dice a TMW - ed è già una bella cosa, magari avessi avuto io a scuola un voto del genere. Non esagero con i giudizi perchè ora voglio vedere. Che Conte volesse Vidal si sapeva, ora però ci sono troppi giocatori in rosa, c'è la necessità di darne via un po'. Allenare 35 calciatori può essere fastidioso. E poi aggiungo: tieni Nainggolan che è vero che può far comodo ma ci sta a fare la comparsa? Bastoni ci sta in panchina, mettere invece il belga può creare problemi che ora non devono succedere".

Se c'è un punto debole qual è?

"Ho visto prendere gol evitabili, c'è un po'ì troppa rilassatezza, quando un giocatore è in area va marcato. In ogni caso fase avanzata va benissimo e poi Barella è cresciuta, Sensi è recuperato. Ripeto, in avanti siamo in una botte di ferro e spero sia l'anno buono. sarebbe importante recuperare Eriksen, io continuo a dire che lo avrei rubato al Tottenham perchè mi ricordava Iniesta e Xavi poi però è arrivato qui e si è perso. Rivederlo al top sarebbe il più bell'acquisto, del resto ora ci vogliono condottieri. Penso al Milan: Ibra, anche se sta fermo, quando guarda un giocatore gli dà una carica speciale. E questo calciatore sente si doversi impegnare ancora di più. E' questa l'importanza di un grande".

La Juve quest'anno come le sembra?

L'anno scorso aveva 3 squadre, i bianconeri prendono sempre i giocatori buoni ed è per questo che sono avanti. Credo in Pirlo ma mi sembra che la squadra abbia ancora qualche difficoltà. In ogni caso la Juve saprà proteggere il suo allenatore".

E Chiesa?

"Ho amici fiorentini che mi hanno mandato messaggi allucinanti su di lui. Ce l'hanno con lui. E poi: prima Bernardeschi poi Chiesa, sembra quasi che la Juve sia lì a pescare e che ai bianconeri non sai dire di no. Immagino la rabbia dei tifosi. Peraltro Chiesa ha fatto gare straordinarie anche in avvio di questa stagione sia in fase di spinta che di contenimento. Il pezzo migliore alla fine lo hanno preso loro".