esclusiva Camolese: "Toro, fai presto a prender punti. I numeri sono brutti"

Nel corso del TMW News è intervenuto Giancarlo Camolese con cui abbiamo analizzato i problemi del Torino: "E' in effetti l'ora di far punti, non c'è più tempo per rimandare - ha detto - è opportuno iniziare a pensare che i rischi ci sono. Ora bisogna cercare di lavorare sugli aspetti negativi individuati dal tecnico anche perchè si rischia di parlare sempre di questioni psicologiche che poco hanno a che fare con aspetti tecnici. Il Toro nell'ultima gara ha giocato bene per larghi tratti poi ha preso due gol non per prodezze della Juve ma per distrazioni fatali. 24 gol subìti in dieci gare? I numeri sono bruttissimi in effetti e anche tutto il 2020 è francamente bruttissimo. La squadra ha fatto fatica a trovare continuità. In tanti hanno sempre sostenuto che il Toro vale di più però i risultati positivi sono stati pochissimi".

