ESCLUSIVA TMW - F. Galli: "Demolire San Siro colpo al cuore, ma necessario"

Fonte: Dall'inviato Pietro Mazzara

A margine della presentazione dei due progetti in corsa per la realizzazione del nuovo stadio di San Siro ha parlato anche l'ex difensore del Milan Filippo Galli: "Impressioni? Chiaro che il cuore e la passione mi dicono San Siro tutta la vita, ma dobbiamo guardare anche alla ragione, al progresso e allo stare al passo coi tempi. Ho visto dei bei progetti, sicuramente all'altezza, ma non voglio sbilanciarmi. MI danno emozioni, credo sia la cosa più importante".

Il "vecchio" San Siro? "Il pensiero che venga abbattuto è un colpo al cuore. C'è la tradizione, la passione,la storia. Io ci ho giocato, quindi potete immagine cosa voglia dire non poter più vivere San Siro. Però ripeto, c'è anche la necessità di avere una struttura nuova, Lo hanno spiegato bene i dirigenti di entrambe le squadre".

