ESCLUSIVA TMW - G. Sánchez (Marca): "Godin insostituibile. Inter, che colpaccio"

"Diego Godin è un calciatore insostituibile per l'Atleti". Non ha dubbi il giornalista di Radio Marca, Adrián Gómez Sánchez, che TuttoMercatoWeb.com ha raggiunto in esclusiva proprio a margine della gran 'despedida' del capitano biancorosso al Wanda Metropolitano. Dopo nove stagioni e tanti titoli vinti con la maglia dei colchoneros, il futuro del classe '86 sarà infatti all'Inter, che se lo è assicurato a parametro zero per le prossime tre stagioni visto che il suo attuale contratto scade il prossimo 30 giugno.

Gómez Sánchez, quanto peserà in casa Atleti l'addio di Diego Godin?

"Tantissimo. Godin resterà per sempre uno dei migliori calciatori della storia dell'Atletico Madrid, è lo straniero che ha giocato più partite con questa maglia e anche il secondo calciatore per titoli vinti qui. Un leader, oltre a un gran difensore, che lascia un vuoto enorme nello spogliatoio dei colchoneros".

Simeone e la dirigenza come potranno sostituirlo secondo lei?

"Diego è insostituibile per qualità umane e anche tecniche. Non è un calciatore che si può sostituire così, da un giorno all'altro. Sarà dura trovargli un rimpiazzo adeguato sul mercato".

La prossima sfida della sua carriera si chiama Inter. Dopo la Spagna, crede che Godin conquisterà anche l'Italia?

"Ne sono convinto. L'Inter si rinforza molto grazie al suo arrivo. È vero che sbarca in Serie A a 33 anni, quindi non può più garantire le stesse condizioni fisiche di una volta, ma in questa stagione si è dimostrato ampiamente all'altezza. Lo abbiamo visto bene anche all'andata della sfida di Champions League contro la Juventus".

Cosa apporterà allo scacchiere nerazzurro?

"Gerarchia, affidabilità, carisma... Diego Godin è un punto di riferimento per tutti i suoi compagni, un vincente e un capitano nell'anima. Anche all'Inter farà benissimo, qui in Spagna ne siamo sicuri. È un colpo top, e pure gratis".