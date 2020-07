esclusiva Juary: "Scudetto Inter? 40%. Peccato per quei punti persi per strada"

Jorge Juary parla da interista. Ha vestito la maglia dei nerazzurri e ora che è a Milano - gestisce la Santos Academy - è ancora più attento alle vicende dell'Inter. "E' vero che ci sono sei punti di distanza dalla Juve - osserva a Tuttomercatoweb.com - però bisogna anche dire che la Juve non è così fresca e convincente. In fase difensiva non ha un gran tenuta. Al tempo stesso l'inter purtroppo ha lasciato per strada 3-4 punti e se non avesse perso ma anche solo pareggiato ora forse sarebbe a tre punti. Resta il fatto che solo la Juve può perdere questo scudetto".

Quante possibilità dà all'Inter di vincere il titolo?

"E' difficile perchè i nerazzurri non hanno dimostrato continuità nelle vittorie però mi sbilancio e dico 40%".

Chi le è piaciuto nell'inter?

"Sanchez. Lo vedo più vivace e dinamico. Ma non so perchè. Magari perchè si parla anche di mercato".

Sarà fondamentale adesso la sfida Juve-Lazo...

"Sì perchè la squadra di Inzaghi deve dare un segnale di esserci, deve fornire una risposta positiva dopo che dalla ripresa del campionato in poi non ha più convinto".