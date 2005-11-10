Ezio Greggio sulla Juve: "Lentezza e confusione, Celta Vigo squadra mediocre"
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Daniele Najjar
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Oggi alle 08:51Serie A
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17.10.2026 08:51Serie A
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© foto di Alberto Lingria/PhotoViews
La Juventus archivia la vittoria ottenuta in Europa League contro il Celta Vigo - per 2-1 in terra spagnola con le reti di Nick Woltemade e Randal Kolo Muani - e si tuffa nuovamente nel campionato di Serie A: domani sera, alle 20.45, la sfida a Torino contro la Lazio di Gennaro Gattuso. Il conduttore televisivo e noto tifoso bianconero, Ezio Greggio, dal proprio profilo su X ha commentato la prestazione del club bianconero nel secondo turno del girone di Europa League.
Di seguito il commento di greggio: "Partita complicata della Juventus con lentezze e confusioni contro una squadra dinamica ma veramente mediocre. Poi le due punte ci hanno regalato la vittoria. Forza Juve ora e sempre".
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