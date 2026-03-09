Juve, il tifoso Ezio Greggio: "Boga is the best. E David ce la fa? Non ce la fa… non ce la fa!"
"La Juventus vince e convince col gioco, l’intensità e la caparbietà segnando 4 goal". Inizia così il commento di Ezio Greggio, noto tifoso della Juventus, scritto su X dopo la vittoria per 4-0 arrivata sabato, proprio nel giorno del compleanno dell’allenatore bianconero Luciano Spalletti.
"Ma soprattutto - prosegue Greggio nel post social con la solita ironia - trova in Boga una punta che corre (e non trotterella), tira in porta delle “saracche” (e non delle fetecchie). Delle 3 punte giocanti Boga is the best. E David? Ce la fa? Non ce la fa… non ce la fa!".
L'attaccante canadese classe 2000 in occasione della partita contro i toscani ha deluso nuovamente senza trovare la via del gol. Sostituito nell'intervallo con il risultato ancora fermo sullo 0-0, la Juventus ha poi trovato i gol nella ripresa con Cambiaso, Thuram, Yildiz e lo stesso Boga, quest'ultimo entrato proprio al posto di David.
