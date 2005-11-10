Ezio Greggio: "Contro la Juve il mani di Joao Mario sarebbe stato rigore. Ringraziamo Vicario"

Ezio Greggio, noto presentatore televisivo, ha commentato sul proprio profilo X il pareggio arrivato ieri sera al Franchi tra Fiorentina e Juventus. Un 2-2 risultato di una doppia rimonta da parte della sua squadra del cuore, la Vecchia Signora.

La battuta di Greggio sul pari della Juve

"Ringraziamo Vicario, ma anche il Vescovo, il Cardinale e tutti i Santi per le parate del nostro portiere. La Juventus porta a casa 1 punto, sicuramente grazie ai voli felini di Vicario", ha scritto Greggio.

Che poi ha contestato la decisione di non assegnare il rigore ai bianconeri per il mani in area dell'ex Joao Mario: "Il braccio da rigore a nostro favore se fosse stato contro lo avrebbero dato? Cerrrrrrrrto che lo avrebbero dato. La Juve forse non meritava di vincere ma i rigori sono rigori. Abbiamo necessità che i nostri giocatori buoni rientrino per alzare il livello".