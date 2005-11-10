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Fabbian è arrivato a Parma. Nelle prossime ore visite mediche e firma sul contratto
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Giovanni Fabbian è pronto a dare il via alla sua nuova avventura con la maglia del Parma. Nella serata di ieri il club ducale e la Fiorentina avevano trovato gli accordi del caso per il cartellino del centrocampista, con lo stesso Fabbian che è arrivato in città in questi minuti dove nelle prossime ore sosterrà le visite mediche prima di firmare il suo nuovo contratto.
Un'operazione che si è chiusa con un prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto per ulteriori 14 milioni di euro al termine della prossima stagione.
Fonte Edoardo Mammoli
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