Fabbian: "Gilardino esigente, ci sta dando tanto. Questo Parma è giovane, ha voglia"

Giovanni Fabbian, centrocampista del Parma, ha parlato così a pochi minuti dall'inizio del match contro il Torino: "Gilardino ci sta chiedendo di dare il massimo come sempre, è un allenatore esigente, ci sta dando tanto e dobbiamo continuare a seguirlo, cercando di fare sempre quello che ci chiede".

Che tipo di gara volete fare?

"Cercheremo di fare la nostra partita, di avere un approccio buono e fare quello che abbiamo preparato, portando a casa i punti".

Che cosa la intriga di questo nuovo Parma?

"Siamo una squadra giovane, abbiamo tanta voglia di dimostrare, siamo un bel gruppo, unito, dobbiamo fare il massimo per vincere e rendere felici i nostri tifosi".