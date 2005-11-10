Fabbian: "Gilardino esigente, ci sta dando tanto. Questo Parma è giovane, ha voglia"
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Alessio Del Lungo
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Oggi alle 20:41Serie A
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19.10.2026 20:41Serie A
Il centrocampista dei ducali presenta il match contro il Torino: "Cercheremo di avere un approccio buono, siamo un gruppo unito".
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Giovanni Fabbian, centrocampista del Parma, ha parlato così a pochi minuti dall'inizio del match contro il Torino: "Gilardino ci sta chiedendo di dare il massimo come sempre, è un allenatore esigente, ci sta dando tanto e dobbiamo continuare a seguirlo, cercando di fare sempre quello che ci chiede".
Che tipo di gara volete fare?
"Cercheremo di fare la nostra partita, di avere un approccio buono e fare quello che abbiamo preparato, portando a casa i punti".
Che cosa la intriga di questo nuovo Parma?
"Siamo una squadra giovane, abbiamo tanta voglia di dimostrare, siamo un bel gruppo, unito, dobbiamo fare il massimo per vincere e rendere felici i nostri tifosi".
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