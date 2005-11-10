Fabbian: "Gilardino ha vestito la maglia del Parma prima di noi, ci trasmette appartenenza"

Intervistato da 12TvParma, il centrocampista crociato Giovanni Fabbian ha parlato di quello che trasmette mister Alberto Gilardino alla squadra: “Ci aiuta nel quotidiano a livello tecnico e tattico, soprattutto anche a livello umano. Ci sta cercando di trasmettere l’attaccamento a questa maglia, che è importante. Noi cerchiamo di seguirlo. La strada è lunga ma se continuiamo così con questa voglia e determinazione ci potremo togliere belle soddisfazioni”.

Vi siete sentiti sotto esame dopo il cambio di allenatore?

“Una squadra ha il dovere di seguire il mister e cercare di dare il massimo. Ogni giocatore deve mettere a disposizione le proprie caratteristiche. Indipendentemente da chi è l’allenatore, l’obiettivo di un giocatore deve essere quello di performare”.

Vi racconta qualche aneddoto?

“Sì, all’inizio ce ne ha parlato. A noi fa piacere, lui ha vissuto questa maglia prima di noi e sa cosa vuol dire, ce lo trasmette”.

L’atmosfera dello spogliatoio?

“Lo spogliatoio è composto da ragazzi giovani ma con molte idee, con voglia e spirito di sacrificio: siamo un bel gruppo. Dobbiamo rimanere compatti, sappiamo che non sarà facile, però abbiamo tutte le qualità per stare uniti e andare avanti”

Sei giovane ma hai esperienza internazionale. Ti senti la responsabilità di aiutare anche i tuoi compagni?

“Sicuramente, cerco di dare il mio apporto, soprattutto per qualche esperienza in più che ho rispetto a qualcuno, ma credo sia importante lavorare tutti con umiltà. Cerco di aiutare qualche ragazzo, dare qualche consiglio, siamo un gruppo giovane ma c’è molta voglia e dobbiamo continuare a lavorare”.