Fabiani ribadisce: "Immobile? È un giocatore della Lazio, non ci sono problemi"

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, è tornato sul suo passato ai microfoni di TuttoSalernitana.com, rispondendo così alla domanda se gli fosse dispiaciuto lasciare i granata: "Quando fai un percorso di tre anni e poi di altri 8, è normale andar via con dispiacere. Lasci amici, persone con cui hai condiviso tante cose. Non ci sono sassolini da togliersi, ho sempre rispettato anche le persone più critiche perchè poi anche loro hanno gioito per la nostra promozione in Serie A. Dalle osservazioni intelligenti, si può sempre apprendere per crescere. Non mi interessa essere rimpianto, ancor di più dopo una retrocessione per la quale provo dispiacere. Devo riconoscere che ho commesso degli errori, del resto la Salernitana ha fatto due volte i playout e questa è una cosa che non si può cancellare. So che a volte sono stato visto come un personaggio impopolare, al netto di tante chiacchiere ho anche daspato alcuni giornalisti prima dell'amnistia post promozione. Io ero deputato a difendere la Salernitana, a tutelarla, a tenerla lontana da situazioni che ritenevo potessero incidere negativamente. La forza è stata di tenere sempre la barra dritta senza perdere la bussola. Ma sul piano professionale è stata una bella esperienza".

Come può spiegare questa involuzione di Simy?

"Non si può spiegare, a volte fai fatica a capire come mai accadano certe cose. Voglio solo chiarire, a distanza di tempo, che fu attribuito a me l'acquisto di Simy. In realtà, all'epoca, chi operava con me sul mercato diede questa indicazione e ci siamo mossi di conseguenza. Con questo non voglio sottrarmi alle responsabilità né dire che lo hanno preso altri. Chi opera può sbagliare. Aveva fatto tanti gol a Crotone, qualcuno sperava si potesse ripetere anche a Salerno"

La Salernitana deve incassare ancora qualcosa dalla cessione di Akpa Akpro?

"All'epoca il calciatore volle fortemente misurarsi con un campionato di categoria superiore e, in ritiro, convinse pienamente Inzaghi visto che aveva le caratteristiche perfette per il suo 3-5-2. Ora è un tesserato del Monza. Sì, la Salernitana deve ancora incassare qualcosa per la cessione di Akpa Akpro".

Dove giocherà Immobile l'anno prossimo?

"È un giocatore della Lazio, il nostro capitano. Ha altri due anni di contratto e non ci sono problemi sotto questo punto di vista, né lui ha manifestato volontà differenti".