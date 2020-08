Faraoni accostato all'Atalanta. Ma il club farà un colpo solo se partirà uno dei suoi tre big

Faraoni in caso di intervento sulle fasce? E’ uno dei nomi circolati nelle ultime ore per l'Atalanta, visto che il giocatore era stato seguito con attenzione già in passato - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ma non sono giunte conferme circa una proposta di 5 milioni già formulata al Verona. In generale la Dea potrebbe affondare il colpo per un esterno solo se partirà uno dei suoi tre big: Gosens (corteggiato dal Leicester) sarà lasciato andare solo in caso di offerta superiore ai 30-35 milioni; Hateboer dovrebbe rimanere, mentre per Castagne si aspettano i contatti con il suo entourage, non escludendo del tutto un rinnovo contrattuale che si è fatto attendere e che resta comunque da studiare.

L’opzione Sy - Intanto in Francia, ma sono indiscrezioni della stampa senegalese, si parla di un forte interesse per Ibrahima Sy (centrocampista 2002 del Reims), per il quale si è già mossa la Lazio.