Ufficiale Feyenoord, scelto Van Persie come allenatore. Sarà lui a sfidare l'Inter in Champions

vedi letture

Cambia la guida tecnica del Feyenoord, fresco di clamorosa qualificazione agli ottavi di finale di Champions League ai danni del Milan. Robin van Persie, ex attaccante della squadra di Rotterdam, è stato scelto come erede di Priske. Sarà dunque lui a fronteggiare l'Inter per un posto nei quarti di finale: "Il Feyenoord ha annunciato l'accordo con lo sc Heerenveen per il trasferimento immediato di Robin van Persie, che da lunedì prossimo sarà alla guida della prima squadra. Il 41enne, originario di Rotterdam, firmerà un contratto fino a metà 2027. Il Feyenoord ha inoltre ingaggiato René Hake come allenatore in seconda. Hake, con una vasta esperienza maturata in 20 anni tra FC Emmen, PEC Zwolle, FC Twente, SC Cambuur, FC Utrecht, Go Ahead Eagles e Manchester United, ha firmato anch'egli fino a metà 2027.

"Siamo lieti di poter nominare un'autentica icona del club come Robin van Persie nuovo allenatore del Feyenoord", ha dichiarato il direttore generale Dennis te Kloese. "Robin conosce il club in modo incredibile e sa esattamente cosa serve per ottenere risultati. Con la sua vasta esperienza internazionale, Robin può ovviamente aiutare i giocatori a crescere. Inoltre, la sua visione del calcio si adatta perfettamente a ciò che abbiamo in mente al Feyenoord: calcio offensivo e ben giocato, combinato con coraggio, intensità e lotta. Per supportarlo nel trasmettere questa visione, abbiamo trovato un assistente di grande esperienza in René Hake, che rafforzerà immediatamente anche lo staff tecnico", ha aggiunto Te Kloese.

"L'arrivo di Robin significa che l'allenatore ad interim Pascal Bosschaart riprenderà il suo precedente ruolo di allenatore del Feyenoord Under 21 dopo la partita di Eredivisie di ieri contro l'Almere City FC", ha proseguito Te Kloese. "Nelle ultime settimane Pascal ha fatto un lavoro fantastico, per il quale gli siamo incredibilmente grati. La qualificazione del Feyenoord agli ottavi di finale della UEFA Champions League è un grande risultato di tutto lo staff e del gruppo giocatori. Siamo molto grati a Pascal che, da vero uomo di club, è stato subito disposto a intervenire quando lo abbiamo chiamato".