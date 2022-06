Fiorentina, Amrabat allontana il riscatto di Torreira: i viola vogliono puntare su di lui

Tiene banco a Firenze la complicata trattativa per il riscatto di Lucas Torreira da parte della Fiorentina. Ieri notte è scaduta l'opzione d'acquisto di 15 milioni che i viola avevano stipulato con l'Arsenal l'estate scorsa ma la trattativa proseguirà. In realtà bisognerà attendere il rientro del dg Barone dagli Stati Uniti previsto per la prossima settimana, decisivo per l'incrocio con Italiano che determinerà anche le esigenza del tecnico riguardo all'uruguaiano. La crescita di Sofyan Amrabat nella seconda parte della stagione, spinge la Fiorentina a puntare ancora sul marocchino, rendendolo un perno della squadra del futuro. Un motivo in più per cambiare le priorità in regia, anche se lo stesso Torreira ieri ha dichiarato apertamente di voler restare a Firenze anche nelle prossime stagioni. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.